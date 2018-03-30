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Сколько стоит верба в Воронеже?
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Сколько стоит верба в Воронеже? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
1 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье. В этот день принято ставить в доме освященные веточки вербы. Во сколько обойдется воронежцам покупка главного символа праздника, рассказали специалисты сервиса бесплатных объявлений Юла.
«Чаще всего вербу воронежцы предлагают к продаже оптом, однако встречаются и объявления о розничной продаже. Кроме того, горожане выставляют на продажу на Юле декоративные венки из вербы, вербу ручной работы из бисера и даже вербу, вышитую на картине», — рассказали в Юле.
По информации специалистов, средняя розничная стоимость пучка вербы в Воронеже на Юле — 35 рублей (по стране — 52 рубля). Вербу оптом можно купить в городе в среднем за 337 рублей, что на 3% выше, чем в среднем по стране (326 рублей). Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербы почти в 2 раза выше и составляет в среднем 63 рубля, а оптовая — 471 рубль (на 28% выше).
Городом, где верба в розницу самая дорогая в стране, стал Хабаровск. Один пучок на Юле в городе стоит в среднем 140 рублей. А самая дешевая розничная стоимость вербы в Волгограде и Липецке — 15 рублей.
Самая дорогая оптовая цена в Екатеринбурге — 527 рублей. Дешевле всего вербу оптом продают на Юле в Челябинске (194 рубля), Новосибирске (194 рубля) и Ростове-на-Дону (166 рублей).
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