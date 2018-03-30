Сколько стоит верба в Воронеже?

1 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье. В этот день принято ставить в доме освященные веточки вербы. Во сколько обойдется воронежцам покупка главного символа праздника, рассказали специалисты сервиса бесплатных объявлений Юла.

«Чаще всего вербу воронежцы предлагают к продаже оптом, однако встречаются и объявления о розничной продаже. Кроме того, горожане выставляют на продажу на Юле декоративные венки из вербы, вербу ручной работы из бисера и даже вербу, вышитую на картине», — рассказали в Юле.

По информации специалистов, средняя розничная стоимость пучка вербы в Воронеже на Юле — 35 рублей (по стране — 52 рубля). Вербу оптом можно купить в городе в среднем за 337 рублей, что на 3% выше, чем в среднем по стране (326 рублей). Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербы почти в 2 раза выше и составляет в среднем 63 рубля, а оптовая — 471 рубль (на 28% выше).

Городом, где верба в розницу самая дорогая в стране, стал Хабаровск . Один пучок на Юле в городе стоит в среднем 140 рублей. А самая дешевая розничная стоимость вербы в Волгограде Липецке — 15 рублей.