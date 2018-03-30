Екатеринбуржцы выбирают мебель еще во время стройки квартиры

Новую опцию предоставляет «Атомстройкомплекс».

Два года назад «Атомстройкомплекс» открыл екатеринбуржцам преимущества покупки полностью готовых к проживанию квартир в новостройках. В них застройщиком не только сделана чистовая отделка, но и установлена корпусная мебель: шкафы-купе и кухни, укомплектованные бытовой техникой.

Подобное предложение оказалось крайне востребованным: покупатели экономят на обустройстве жилья и деньги, и время. Получив высокий спрос на меблированные квартиры, компания начала активно развивать данное направление, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО «Корпорация „Атомстройкомплекс“.

Фото: варианты кухонных гарнитуров для третьего дома ЖК „Ударник“

»Сегодня на каждый дом разрабатывается минимум три фасадных решения для кухни — классика и модерн в двух цветах. На этапе строительства каждый покупатель может выбрать любой из предложенных застройщиком фасадов. Кроме того, есть возможность дополнить кухонный гарнитур шкафами, полками по желанию клиента — за отдельную плату. Мы также можем установить бытовую технику клиента, а техника от застройщика останется клиенту — он может использовать ее на свое усмотрение", — рассказывает руководитель направления меблировки компании «Атомстройкомплекс» Мария Бабушкина.

Хозяева квартир в ранее построенных домах компании, стали обращаться к застройщику с просьбой установить и им такие же комплекты мебели. Специально для решения подобных вопросов была открыта «горячая линия», где по телефону 8-800-700-60-46 можно узнать все о меблировке в любом жилом комплексе «Атомстройкомплекса».

По словам М. Бабушкиной, в планах компании — развивать и дальше направление меблировки. Сейчас, в рамках эксперимента, один из ЖК комплектуется потолочными карнизами и шторами в дополнение к мебели.

"Планируем разрабатывать по несколько вариантов дизайн-проектов на каждую планировку, чтобы покупатели могли использовать их при оформлении своей квартиры и сэкономить на услугах дизайнера", — добавила руководитель направления.