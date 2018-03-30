М. Мень: Законопроект об аудите обоснования инвестпроектов с госучастием направят в ГД в ближайшее время 

Законопроект о введении аудита обоснования инвестиционных проектов с государственным участием будет направлен в Госдуму в ближайшее время. Об этом на заседании коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сообщил глава ведомства Михаил Мень.
«В соответствии с утвержденным правительством планом ведется работа по совершенствованию порядка обоснования инвестиций. Новая система будет предусматривать проведение оценки эффективности решений, связанных с проектированием, строительством, эксплуатацией и сносом объема с учетом всех этапов «жизненного цикла». Основополагающий законопроект уже подготовлен, прошел все необходимые согласования и в ближайшее время будет направлен в Госдуму. Переход к механизму обоснования инвестиций позволит оптимизировать затраты на реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе на эксплуатацию и снос, финансирование которых осуществляется с привлечением бюджетных средств», — отметил М. Мень.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что законопроект о внедрении аудита обоснования инвестпроектов с госучастием одобрен комиссией правительства РФ. Предлагаемые законопроектом изменения, по мнению министерства, позволят оптимизировать затраты на реализацию крупных инвестиционных проектов за бюджетные средства без снижения качества и при сохранении безопасности строительства.