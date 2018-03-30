Козак поручил разработать новый механизм расселения аварийного жилья до обновления правительства

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил разработать новый механизм расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, до формирования нового состава правительства. Об этом он сообщил в ходе коллегии Минстроя

«Не дожидаясь формирования нового правительства, необходимо сегодня предъявить обществу и парламенту новый механизм расселения аварийного жилого фонда. Это требует детального обсуждения», — сказал Козак.

В настоящее время завершается реализация программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. По словам главы Минстроя Михаила Меня, план расселения выполнен на 98,22%. По состоянию на 1 февраля 2018 года, расселено 10,56 млн кв. м.

В декабре 2017 года Мень сообщил, что работа Фонда содействия развитию ЖКХ (Фонда ЖКХ) — оператора программы — может быть продлена на три-четыре года.