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Козак поручил разработать новый механизм расселения аварийного жилья до обновления правительства
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Козак поручил разработать новый механизм расселения аварийного жилья до обновления правительства 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил разработать новый механизм расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, до формирования нового состава правительства. Об этом он сообщил в ходе коллегии Минстроя.
«Не дожидаясь формирования нового правительства, необходимо сегодня предъявить обществу и парламенту новый механизм расселения аварийного жилого фонда. Это требует детального обсуждения», — сказал Козак.
В настоящее время завершается реализация программы расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. По словам главы Минстроя Михаила Меня, план расселения выполнен на 98,22%. По состоянию на 1 февраля 2018 года, расселено 10,56 млн кв. м.
В декабре 2017 года Мень сообщил, что работа Фонда содействия развитию ЖКХ (Фонда ЖКХ) — оператора программы — может быть продлена на три-четыре года.
В феврале 2018 года министр сказал RNS, что сегодня рассматривается возможность создания Единого института развития на базе Фонда ЖКХ по аналогии с АИЖК (сегодня — Дом. РФ).
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