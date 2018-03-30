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Мень: 8% от числа концессий в строительстве являются договорами аренды
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Мень: 8% от числа концессий в строительстве являются договорами аренды 

РИА Недвижимость 32 минуты назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. Порядка 8% от общего количества концессионных соглашений в строительстве по сути являются договорами аренды, сообщил в пятницу во время коллегии Минстроя РФ глава ведомства Михаил Мень.
"Есть случаи заключения концессионных соглашений, которые фактически являются договорами аренды. По результатам проверки выявлено 155 таких концессий", — сказал Мень, добавив, что эта цифра составляет 8% от общего числа концессий.
Глава Минстроя добавил, что ведомство намерено повышать качество заключаемых концессионных соглашений и стимулировать приток в отрасль частных инвестиций.
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