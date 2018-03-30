Мень: 8% от числа концессий в строительстве являются договорами аренды

"Есть случаи заключения концессионных соглашений, которые фактически являются договорами аренды. По результатам проверки выявлено 155 таких концессий", — сказал Мень, добавив, что эта цифра составляет 8% от общего числа концессий.

Глава Минстроя добавил, что ведомство намерено повышать качество заключаемых концессионных соглашений и стимулировать приток в отрасль частных инвестиций.