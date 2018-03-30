Сроки получения разрешения на строительство сократят до 82 дней к 2021 г 

МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. Время прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, к концу 2021 года сократится до 82 дней, сообщил во время коллегии Минстроя РФ глава ведомства Михаил Мень.
"Основная цель — сокращение общего срока прохождения этих этапов до 82 дней к концу 2021 года", — сказал Мень.
По его информации, среднее значение этого показателя по регионам на момент разработки целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» составляло 180 дней.