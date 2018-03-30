Воробьев: Обманутые дольщики получат 4 тыс. ключей от новых квартир

Обманутые дольщики в этом году получат около четырех тысяч комплектов ключей от новых квартир, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , передает телеканал «360».

По его словам, перед местными властями поставлена задача — «каждый месяц выдавать ключи тем, кто их ждет».

«Мы в этом году выдадим еще порядка четырех тысяч ключей на самых разных территориях, в том числе в Балашихе , Раменском районе и Одинцовском районе», — сказал Воробьев.

Ни одного подмосковного дольщика не оставят в беде, заверил глава региона. Он добавил, что этим занимается местный замминистра строительства.

В марте в новые квартиры въехали дольщики ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе и ЖК «Грин Сити» в поселке Красково в Люберцах

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