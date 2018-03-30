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ЛСР планирует построить 94 тыс. кв м жилья на севере Москвы в конце 2020 г
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ЛСР планирует построить 94 тыс. кв м жилья на севере Москвы в конце 2020 г 

РИА Недвижимость 48 минут назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. Группа ЛСР планирует построить жилой комплекс «Ленинградка 58» в Головинском районе на севере Москвы площадью 94 тысячи квадратных метров к концу 2020 года, сообщила РИА Недвижимость начальник отдела агентских и корпоративных продаж компании Полина Ларченко.
"Дома будут строиться одновременно и сдаваться в конце 2020 года. Дома расположены в форме буквы Г, чтобы из всех квартир открывался вид на воду. В доме будут квартиры с террасами. Площадь квартир начинается от 34 квадратных метров", — сказала Ларченко.
По её словам, жилой комплекс будет построен по проекту архитектурного бюро «Цимайло и Ляшенко». Он будет располагаться вблизи Ленинградского шоссе, Химкинского водохранилища и станции метро «Водный стадион».
"Объект небольшой, состоит из двух домов, будет построен в современном стиле, ближе к минимализму. Высота от 14 до 29 этажей. Всего в объекте будет меньше тысячи квартир", — добавила Ларченко.
На первом этаже будут располагаться коммерческие помещения, отметила она. Предполагаются двухуровневые паркинги под домами, будет реализована концепция «двор без машин». В непосредственной близости находятся пять школ. Покупателями квартир в жилом комплексе, скорее всего, будут люди в возрасте 25-35 лет.
"Цена за квадратных метр будет начинаться от 165-170 тысяч рублей на старте продаж. Строительство комплекса планируется начать в ближайшее время", — заключила Ларченко.
ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
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