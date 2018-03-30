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Требования энергоэффективности для новостроек станут обязательными
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Требования энергоэффективности для новостроек станут обязательными 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Министерство строительства и ЖКХ распорядилось сделать обязательными требования по энергоэффективности домов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Приказ вступит в силу 6 апреля текущего года.
За 10 лет энергоэффективность новостроек должна вырасти на 50%. Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в строящихся зданиях будет снижаться поэтапно. Так, с 1 июля объем тепла и энергии, необходимый для отопления домов, должен будет снизиться на 20%, с 1 января 2023 года — на 40%, а с 1 января 2028 года — на 50%.
Минстрой намерен сосредоточиться на исполнении этих требований при реализации проекта «Умный город».
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