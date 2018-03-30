Нарушителей земельного законодательства в Подмосковье оштрафовали на 10 млн руб. в январе-феврале

Нарушителей земельного законодательства оштрафовали почти на 10 млн руб. за январь-февраль 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Московской области.

«За два месяца текущего года наложено 9,96 млн руб. штрафов за нарушения земельного законодательства. Взыскано 7,089 млн руб. Большая часть этих денежных средств будет направлена в местные бюджеты Московской области », — говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выявленных нарушений увеличилось. В 2017 г. их было 545, в 2018 г. — 658.

«Чаще всего инспекторы управления выписывают штрафы за самозахват земельных участков или их использование не по целевому назначению. Кроме этого в адрес управления поступает большое количество жалоб от граждан о фактах захвата принадлежащих им земель третьими лицами, в том числе и путем размещения объектов капитального строительства», — заключили в пресс-службе.