Многофункциональные центры предоставят горожанам несколько госуслуг по одному запросу

Новая норма предусмотрена законом, утвержденным в конце прошлого года.

В пятницу, 30 марта, многофункциональные центры столицы начали предоставлять сразу несколько госуслуг, руководствуясь принципом «одного окна».

Теперь сотрудники центров смогут вести работу с органами власти без участия обратившегося к ним клиента.

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