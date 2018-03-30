Многофункциональные центры предоставят горожанам несколько госуслуг по одному запросу 

Новая норма предусмотрена законом, утвержденным в конце прошлого года.
В пятницу, 30 марта, многофункциональные центры столицы начали предоставлять сразу несколько госуслуг, руководствуясь принципом «одного окна».
Теперь сотрудники центров смогут вести работу с органами власти без участия обратившегося к ним клиента.
Ранее правительство РФ утвердило список госуслуг, которые будут предоставлять по одному комплексному запросу в многофункциональный центр. В него вошли 30 государственных услуг, среди которых услуги от МФД, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и других ведомств.
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