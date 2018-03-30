Ставки на транспортный, земельный и имущественный налоги физлиц в Подмосковье не выросли

Ставки на транспортный, земельный и имущественный налоги для физлиц за 2017 год в Подмосковье не изменились по сравнению с 2016 годом, сообщила в пятницу в ходе пресс-конференции в РИАМО начальник отдела имущественных и ресурсных налогов управления ФНС России по Московской области Елена Тарасова

«Налоговая база для исчисления налога на имущество физлиц за 2017 год в Московской области по сравнению с 2016 годом не изменилась. Исчисление налога за 2017 год будет производиться с применением коэффициента 0,6. Данный коэффициент применяется к третьему налоговому периоду, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость», — сказала Тарасова.

Она добавила, что при расчете налога за 2015 год применялся коэффициент равный 0,2; за 2016 год применялся коэффициент равный 0,4.

«Налоговая база для исчисления земельного налога за 2017 год в Московской области по сравнению с 2016 годом также не изменилась. Второй год будет применяться повышающий коэффициент 2 по земельным участкам, полученным гражданами с 2006 года под индивидуальное жилищное строительство, но только тем, кто по истечении 10 лет не зарегистрировал на участке жилой дом», — подчеркнула Тарасова.

Она уточнила, что для тех, у кого установленный десятилетний срок для льготного налогообложения земельного участка при строительстве жилого дома истек, впредь до государственной регистрации строения налогообложение участков будет проводиться с повышающим коэффициентом 2.

«Ставки транспортного налога в Московской области на 2017 год по сравнению с 2016 годом не изменились. Второй год в регионе действуют изменения порядка льготного налогообложения многодетных семей при исчислении транспортного налога. С 2016 года введено ограничение по мощности льготируемого транспортного средства — теперь семьи, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей, освобождаются от уплаты налога, но не более чем по одному транспортному средству с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно», — добавила Тарасова.

Она также сообщила, что данная льгота применяется в отношении автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, тракторов. Но льгота не распространяется на дорогостоящие легковые автомобили средней стоимостью от 3 миллионов рублей, по которым транспортный налог рассчитывается с учетом повышающего коэффициента.