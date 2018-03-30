Мень назвал число застрахованных ДДУ в Фонде дольщиков 

Отчисления в Фонд защиты прав участников долевого строительства сделали 675 застройщиков из 76 регионов России, сообщил на расширенном заседании коллегии Минстроя глава ведомства Михаил Мень, передает «Интерфакс».
«Взносы сделали 675 застройщиков из 76 регионов на 15500 объектов долевого строительства», — сказал Мень.
Министр заметил, что сейчас застройщики отчисляют 1,2%, но тарифы предстоит дифференцировать. «Нам предстоит серьезная работа по дифференциации тарифов в зависимости от уровня надёжности застройщиков и расположения строящегося дома», — сообщил он (цитата по «РИА Новости»)
В конце декабря прошлого года сообщалось, что средства в Фонд внесли 336 застройщиков из 67 субъектов.
20 октября 2017 года Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был зарегистрирован в форме публично-правовой компании. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.