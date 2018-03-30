Мень назвал число застрахованных ДДУ в Фонде дольщиков

Отчисления в Фонд защиты прав участников долевого строительства сделали 675 застройщиков из 76 регионов России , сообщил на расширенном заседании коллегии Минстроя глава ведомства Михаил Мень , передает «Интерфакс»

«Взносы сделали 675 застройщиков из 76 регионов на 15500 объектов долевого строительства», — сказал Мень.

Министр заметил, что сейчас застройщики отчисляют 1,2%, но тарифы предстоит дифференцировать. «Нам предстоит серьезная работа по дифференциации тарифов в зависимости от уровня надёжности застройщиков и расположения строящегося дома», — сообщил он (цитата по «РИА Новости»

В конце декабря прошлого года сообщалось, что средства в Фонд внесли 336 застройщиков из 67 субъектов.

20 октября 2017 года Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был зарегистрирован в форме публично-правовой компании. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.