Пожарные спасли двух пенсионеров

Вчера в Коврове спасатели МЧС проявили героизм и вытащили из горящей квартиры двух пенсионеров.

Пожар случился в доме №38 на улице Абельмана. На место оперативно прибыла группа поисково-спасательного отряда. Пожарные увидели, что из окна квартиры на первом этаже валит дым. Сначала проникнуть в жилье попытались через дверь, но она была заперта.

Тогда отряду МЧС пришлось выбить окно и через него проникнуть в задымленную квартиру. На полу лежали двое пенсионеров. Они надышались угарным газом и были без сознания. Спасатели вытащили бабулю и деда на одеяле и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики привели пенсионеров в сознание.

Как позже выяснилось, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания стиральной машины. Всего к ликвидации пожара привлекались 8 человек и 3 единицы техники.