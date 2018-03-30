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Пожарные спасли двух пенсионеров
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Пожарные спасли двух пенсионеров 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Вчера в Коврове спасатели МЧС проявили героизм и вытащили из горящей квартиры двух пенсионеров.
Пожар случился в доме №38 на улице Абельмана. На место оперативно прибыла группа поисково-спасательного отряда. Пожарные увидели, что из окна квартиры на первом этаже валит дым. Сначала проникнуть в жилье попытались через дверь, но она была заперта.
Тогда отряду МЧС пришлось выбить окно и через него проникнуть в задымленную квартиру. На полу лежали двое пенсионеров. Они надышались угарным газом и были без сознания. Спасатели вытащили бабулю и деда на одеяле и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики привели пенсионеров в сознание.
Как позже выяснилось, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания стиральной машины. Всего к ликвидации пожара привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
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