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Власти Португалии сдают в аренду старинные замки, форты и дворцы
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Власти Португалии сдают в аренду старинные замки, форты и дворцы 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Новая инициатива правительства Португалии носит название Revive. Власти хотят помочь восстановлению и сохранению зданий, многие из которых находятся в заброшенном состоянии и требуют затрат на содержание, пишет Global Property Guide.
Инвесторам разрешат переоборудовать объекты недвижимости с историческим прошлым в отели, рестораны или другие коммерческие здания с туристической направленностью. Однако у них не будет права собственности, фактически они будут только арендаторами этого имущества.
“Цель нашей инициативы — способствовать сохранению пустующей недвижимости, приспособив ее под нужды сектора туризма, а также создать новые рабочие места и увеличить привлекательность отдельных регионов для путешественников”, — говорится в заявлении правительства Португалии.
В рамках программы уже сдан в аренду объект XVII века Convento de São Paulo в городке Эльвас на границе с Испанией. Португальская гостиничная сеть Vila Galé собирается переоборудовать его в четырехзвездочный отель. Также уже подписаны соответствующие контракты на два других здания, и еще два заявления ожидают рассмотрения.
А вот в Италии в 2017 году власти предлагали 103 исторических здания в полноправную собственность. Правда, новым владельцам тоже нужно было реновировать объекты и приспособить их под туристические нужды.
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