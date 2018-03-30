Власти Португалии сдают в аренду старинные замки, форты и дворцы

Новая инициатива правительства Португалии носит название Revive. Власти хотят помочь восстановлению и сохранению зданий, многие из которых находятся в заброшенном состоянии и требуют затрат на содержание, пишет Global Property Guide.

Инвесторам разрешат переоборудовать объекты недвижимости с историческим прошлым в отели, рестораны или другие коммерческие здания с туристической направленностью. Однако у них не будет права собственности, фактически они будут только арендаторами этого имущества.

“Цель нашей инициативы — способствовать сохранению пустующей недвижимости, приспособив ее под нужды сектора туризма, а также создать новые рабочие места и увеличить привлекательность отдельных регионов для путешественников”, — говорится в заявлении правительства Португалии.

В рамках программы уже сдан в аренду объект XVII века Convento de São Paulo в городке Эльвас на границе с Испанией . Португальская гостиничная сеть Vila Galé собирается переоборудовать его в четырехзвездочный отель. Также уже подписаны соответствующие контракты на два других здания, и еще два заявления ожидают рассмотрения.