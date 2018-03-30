Строительство нового детсада в составе ЖК «Ривер Парк» в Москве планируют завершить летом

Детский сад на 220 мест, который возведут в Москве за счет средств инвестора в рамках реализации проекта жилого квартала «Ривер Парк» на улице Речников, планируют передать городу летом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Реализация проекта жилого квартала «Ривер Парк» осуществляется на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинского затона. Ранее на территории площадью 29 гектаров располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. Здесь предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1646 машино-мест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов будут расположены объекты торговли и бытового назначения.

«Завершение строительства детского сада для 220 детей и его ввод в эксплуатацию запланирован на июнь, после чего инвестор сможет передать объект на баланс города. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в рамках реализации проекта жилого квартала «Ривер Парк», расположенного на улице Речников, владение 7», — говорится в сообщении.

Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев , завершение строительства нового детского сада позволит увеличить обеспеченность жителей района объектами социальной инфраструктуры.

Строительство жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 годы были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очередей проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машино-мест.

В апреле 2018 года планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса №№ 5,6,7.

«Также в марте этого года застройщик объекта — компания ООО «Речников Инвест», получила разрешение на строительство и приступила к возведению общеобразовательной школы, которая после ввода в эксплуатацию будет передана на баланс города», — подчеркивается в материале.

Кроме того, в рамках реализации проекта, за счет средств инвестора, будет благоустроена часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.