Новый детский сад появится в ЮАО летом 2018 года

Детский сад на 220 мест, построенный за счет средств инвестора в рамках реализации проекта жилого квартала на ул. Речников, вл. 7, планируется передать городу летом 2018 года. Об этом сообщил Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По словам Председателя Комитета, завершение строительства детского сада для 220 детей и его ввод в эксплуатацию запланирован на июнь, после чего инвестор сможет передать объект на баланс города. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в рамках реализации проекта жилого квартала «Ривер Парк», расположенного на улице Речников, вл. 7.

«Завершение строительства нового детского сада позволит увеличить обеспеченность жителей района объектами социальной инфраструктуры», — отметил Константин Тимофеев

Реализация проекта жилого квартала «Ривер Парк» осуществляется на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинского затона. Ранее на территории площадью 29 га располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. Согласно проекту редевелопмента промзоны, на данной территории инвестором предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1 646 машино-мест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов будут расположены объекты торговли и бытового назначения.

Строительство жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию 6 жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машино-мест. В апреле 2018 года планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса № 5,6,7. Также в марте этого года застройщик объекта — компания ООО «Речников Инвест», получила разрешение на строительство и приступила к возведению общеобразовательной школы, которая после ввода в эксплуатацию будет передана на баланс города.

Кроме того, в рамках реализации проекта, за счет средств инвестора, будет благоустроена часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.