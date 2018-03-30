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В Кунцево готовится к вводу жилой дом площадью 14 тысяч квадратных метров
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В Кунцево готовится к вводу жилой дом площадью 14 тысяч квадратных метров 

Департамент градостроительной политики города Москвы 1 час назад
На западе Москвы готовится к вводу жилой дом с переменной этажностью от 9 до 12 этажей и подземным уровнем по адресу: улица Ельнинская, владение 14 А. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
«Четырех секционный жилой дом на 148 квартир строится инвестором в рамках комплексной реконструкции ряда кварталов района Кунцево Западного административного округа», — отметил Сергей Лёвкин.
Прилегающая к дому территория будет благоустроена. Проектом предусмотрено создание детских игровых зон, спортивных площадок и мест для отдыха. Площадки оснащены детскими игровыми сооружениями и инвентарем. Оборудование подобрано с учетом возрастных особенностей различных групп детей. Кроме того, планируется высадка деревьев, укладка рулонного газона и установка малых архитектурных форм.
«Строительство инвесторами жилья с сопутствующей социальной инфраструктурой является важным моментом в реализации государственных программ, утвержденных Сергеем Собяниным, — отметил Лёвкин. — Большая часть построенных за счет инвесторов соцобъектов передается городу безвозмездно, город, в свою очередь, обеспечивает новые кварталы транспортной доступностью, необходимым объемом дорожных, уличных сетей».
Всего за семь лет в Москве построено 58,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 80% — за счет средств инвесторов.
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