В Никольском хозяин горящей квартиры отравился угарным газом 

Сегодня утром в поселке Никольское произошел пожар. Загорелась одна из квартир в доме на улице Школьной. Тревожное сообщение пожарные получили в 07:11, сообщает главное управление МЧС по Костромской области.
На место приехали 9 сотрудников МЧС. Огонь потушить удалось довольно быстро. Но одна комната выгорела полностью, закопчены стены, повреждена мебель.
Хозяин квартиры надышался дымом и получил отравление угарным газом, но, как говорят сотрудники МЧС, он жив, ему оказали помощь медики.
Причины пожара выясняются.