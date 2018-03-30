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В Никольском хозяин горящей квартиры отравился угарным газом
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В Никольском хозяин горящей квартиры отравился угарным газом 

k1news.ru 25 минут назад
Фото: k1news.ru
Сегодня утром в поселке Никольское произошел пожар. Загорелась одна из квартир в доме на улице Школьной. Тревожное сообщение пожарные получили в 07:11, сообщает главное управление МЧС по Костромской области.
На место приехали 9 сотрудников МЧС. Огонь потушить удалось довольно быстро. Но одна комната выгорела полностью, закопчены стены, повреждена мебель.
Хозяин квартиры надышался дымом и получил отравление угарным газом, но, как говорят сотрудники МЧС, он жив, ему оказали помощь медики.
Причины пожара выясняются.
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