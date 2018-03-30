В Никольском хозяин горящей квартиры отравился угарным газом

На место приехали 9 сотрудников МЧС. Огонь потушить удалось довольно быстро. Но одна комната выгорела полностью, закопчены стены, повреждена мебель.

Хозяин квартиры надышался дымом и получил отравление угарным газом, но, как говорят сотрудники МЧС, он жив, ему оказали помощь медики.

Причины пожара выясняются.