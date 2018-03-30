В Саратове горела пятикомнатная квартира

Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печи, — считают эксперты.

Однако это пока только предварительные данные. Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», в четверг 29 марта на пульт дежурного поступил тревожный сигнал.

Очевидцы сообщили о пожаре в пятикомнатной квартире двухэтажного дома. Пожар начался на ул. Челюскинцев в Волжском районе Саратова

По самым скромным оценкам, площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадавших нет. На тушение выезжали 3 единицы техники в составе 10 человек личного состава.