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В Саратове горела пятикомнатная квартира
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В Саратове горела пятикомнатная квартира 

Новости Саратова 31 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печи, — считают эксперты.
Однако это пока только предварительные данные. Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», в четверг 29 марта на пульт дежурного поступил тревожный сигнал.
Очевидцы сообщили о пожаре в пятикомнатной квартире двухэтажного дома. Пожар начался на ул. Челюскинцев в Волжском районе Саратова.
По самым скромным оценкам, площадь пожара составила 1 квадратный метр. Пострадавших нет. На тушение выезжали 3 единицы техники в составе 10 человек личного состава.
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