Более 200 зданий в Москве исключены из списка объектов, облагаемых налогом на имущество от кадастра

Большая часть — 189 зданий — исключены, поскольку их характеристики перестали соответствовать критериям включения в Перечень. Исключение 9 объектов — результат работы эффективного механизма досудебного обжалования решений о включении объектов в Перечень, когда при проведении повторных обследований зданий было подтверждено их несоответствие критериям налогообложения от кадастра. Остальные объекты исключены в связи с исправлением Росреестром выявленных ошибок в сведениях об этих объектах. Общая площадь исключенных из Перечня зданий составляет порядка 800 тыс. кв. метров. Собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество от балансовой стоимости. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина отмечает: « Правительством Москвы в рамках гибкой налоговой политики была выстроена система, позволяющая оперативно реагировать на запросы, проверять обоснованность включения зданий в Перечень, вносить в него соответствующие изменения и тем самым поддерживать приоритетные для города отрасли».