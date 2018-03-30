115 тысяч жителей края с 1 апреля будут получать повышенные пенсии

Повышение коснется 115,5 тысяч пенсионеров Кубани, в том числе 102 тысяч получателей социальных пенсий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других категорий граждан. Так, средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 240 рублей и составит 8504 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 350 рублей и составит 12432 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 27621 рубля и 33826 рублей соответственно.