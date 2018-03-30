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Крым планирует потратить 580 млн рублей на расселение из аварийного жилья
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Крым планирует потратить 580 млн рублей на расселение из аварийного жилья 

ТАСС 39 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют в 2018-2019 годах в рамках региональной адресной программы направить более 580 млн рублей на расселение более 950 человек из аварийного жилья. Об этом в пятницу сообщил глава региона Сергей Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.
"Разработан и проходит согласование проект региональной адресной программы [переселения граждан из аварийного жилья], которую мы планируем завершить в следующем году. Для этого необходимо расселить более 950 человек и предоставить 346 квартир. Объем финансирования программы — более 580 млн рублей", — рассказал глава республики.
По его словам, за четыре года с момента воссоединения Крыма с РФ в регионе более 300 человек получили новые квартиры взамен аварийного жилья.
Аксенов также сообщил, что в Крыму полностью реализована региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2017 годы.
"В рамках программы выполнен капитальный ремонт 447 многоквартирных домов. За четыре года отремонтировано 261 общежитие. В текущем году предполагается провести капремонт еще 242 многоквартирных домов и четырех общежитий ", — сказал он.
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