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Лионель Месси приобрел отель на Ибице
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Лионель Месси приобрел отель на Ибице 

Prian.ru 50 минут назад
Фото: Prian.ru
Звезда «Барселоны» купил отель под названием Hotel Es Vivé, который расположен на пляже Фигуэретас. Гостиница на 52 номера вскоре должна сменить название на MiM Ibiza Es Vivé, управлением займется Majestic Hotel Group, пишет Naja.ng. Месси уже не новичок в гостиничном бизнесе. У него уже есть отель в испанском Сиджесе. Напомним, что ранее подобными инвестициями начал заниматься Криштиану Роналду, который является совладельцем отелей на Мадейре и в Лиссабоне.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья на Балеарских островах.
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