Объем финансирования Крыма по программе развития увеличится на 40% в 2018 году

"На реализацию мероприятий в сфере ответственности Совета министров в прошлом году в рамках ФЦП выделено более 53,5 млрд рублей. Свыше 64% финансирования приходится на транспортный комплекс, 31% — на объекты социальной сферы и инженерные сети. В текущем году на реализацию мероприятий ФЦП запланировано около 75 млрд рублей", — сказал Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

Ранее данные о финансировании Крыма по ФЦП в 2018 году разнились. Согласно информации правительства Крыма, республика ожидала в этом году получить 60 млрд рублей на реализацию мероприятий ФЦП, а в дирекции по управлению программой в конце декабря прошлого года сообщали о 73,5 млрд рублей.

Аксенов уточнил, что в этом году в регионе строительно-монтажные работы проведут по 122 объектам ФЦП, при этом планируется ввод в эксплуатацию 39 объектов. «Это 15 объектов образования, 13 объектов по обустройству реабилитированных граждан, пять объектов дорожного хозяйства, три объекта туристических кластеров, по одному объекту энергетического комплекса, рекультивации полигона ТКО, водоснабжения», — рассказал он.

Также подрядчики в этом году планируют приступить к проектно-изыскательским работам по 43 новым объектам программы, добавил глава Крыма.