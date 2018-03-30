В Ростове-на-Дону одна из самых низких цен на вербу 

В преддверии Вербного воскресенья количество поисковых запросов о покупке вербы за последние две недели на Юле увеличилось в 6 раз. Чаще всего вербу ростовчане предлагают к продаже оптом, однако встречаются и объявления о розничной продаже. Кроме того, горожане выставляют на продажу на Юле декоративные венки из вербы, вербу ручной работы из бисера и даже вербу, вышитую на картине. Сегодня средняя розничная стоимость пучка вербы в Ростове-на-Дону на Юле — 28 рублей (по стране — 52 рубля). Вербу оптом можно купить в городе в среднем за 166 рублей, что в 2 ниже средней стоимости по стране (326 рублей). Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербы на 56% дороже и составляет в среднем 63 рубля, а оптовая — 471 рубль (почти в 3 раза выше). Городом, где верба в розницу самая дорогая в стране, стал Хабаровск. Один пучок на Юле в городе стоит в среднем 140 рублей. А самая дешевая розничная стоимость вербы в Волгограде и Липецке — 15 рублей. Самая дорогая оптовая цена в Екатеринбурге — 527 рублей. Дешевле всего вербу оптом продают на Юле, помимо Новосибирска, в Челябинске (194 рубля) и Ростове-на-Дону (166 рублей).