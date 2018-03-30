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Инвестором стартапа «Лига ЖКХ» оказался франчайзи «Додо пиццы» в Сургуте
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Инвестором стартапа «Лига ЖКХ» оказался франчайзи «Додо пиццы» в Сургуте 

RB.ru 1 час назад
О сделке стало известно в ноябре 2017 года, однако тогда в «Лиге» не раскрыли имя инвестора. Богомолов вложил в проект 5 млн рублей, получив долю в 5% при оценке всего стартапа в 100 млн рублей.
«Лига ЖКХ» была основана в 2012 году. Проект помогает жителям многоквартирных домов сократить расходы на коммунальные услуги и отремонтировать подъезды: позволяет отслеживать, на что управляющая компания тратит деньги, вызвать мастера и заказать ремонт подъезда.
В 2017 году «Лига» вышла в Подмосковье, сейчас стартап обслуживает 27 домов и планирует выйти в другие города. Доля проекта на рынке Екатеринбурга — ниже 1%, рассказывают в стартапе. По словам Богомолова, в скором времени «Лига» начнет обслуживать дома в Сургуте — четыре дома общей площадью 40 тысяч квадратных метров.
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