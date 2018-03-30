Инвестором стартапа «Лига ЖКХ» оказался франчайзи «Додо пиццы» в Сургуте

О сделке стало известно в ноябре 2017 года, однако тогда в «Лиге» не раскрыли имя инвестора. Богомолов вложил в проект 5 млн рублей, получив долю в 5% при оценке всего стартапа в 100 млн рублей.

«Лига ЖКХ» была основана в 2012 году. Проект помогает жителям многоквартирных домов сократить расходы на коммунальные услуги и отремонтировать подъезды: позволяет отслеживать, на что управляющая компания тратит деньги, вызвать мастера и заказать ремонт подъезда.