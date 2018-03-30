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28 806 домов и квартир отключили от электричества за долги в Нижегородской области
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28 806 домов и квартир отключили от электричества за долги в Нижегородской области 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В январе-феврале 2018 года ПАО электроснабжения лишились хозяева 1026 частных жилых домов и 3641 квартир.
Всего в Нижегородской области в отключенном от энергоснабжения состоянии по данным на 1 марта находились 28 806 домохозяйств. Оказывается владельцы домов в 2,5 раза чаще становились должниками — 20 406 против 8 400 жильцов многоквартирных домов.
По действующему законодательству, подача электроэнергии может быть приостановлена, если сумма долга за полученную электроэнергию энергоресурс превышает 2-кратный норматив потребления.
Об отключении должника должны проинформировать об угрозе отключения. Причем закон позволяет сделать это всего один раз и в любой форме: через уведомление в квитанции, смс-сообщением, по телефону, через СМИ.
Задолженность после такое уведомления нужно погасить в течение 20 дней и предоставить квитанции в «ТНС энерго НН»: либо в Центр обслуживания клиентов (ЦОК) компании, либо через сервис обратной связи или «Личный кабинет» на сайте nn.tns-e.ru.
Если у вас нет возможности погасить весь долг сразу, в Центре обслуживания клиентов можно оформить рассрочку. Такой услугой уже воспользовалися 891 клиент компании. Все эти хозяева жилья избежали отключения электроэнергии.
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 Ещё 5 источников 
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