Ещё
Челябинск вошел в пятерку городов с самой дешевой вербой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинск вошел в пятерку городов с самой дешевой вербой 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В преддверии Вербного воскресения аналитики «Юлы» проанализировали стоимость вербы по стране. Оказалось, что в Челябинске едва ли не самая дешевая верба: в общем рейтинге наш город занял четвертое место. Стоимость веточки составляет всего 25 рублей, что почти в два раза меньше среднего показателя по стране — 52 рубля.
— Вербу оптом можно купить в городе в среднем за 194 рубля, что на 40% ниже, чем в среднем по стране (326 рублей). Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербы в 2,5 раза выше и составляет в среднем 63 рубля, а оптовая — 471 рубль (на 59% выше), — сообщили аналитики «Юлы».
Самую низкую розничную цену на вербу обнаружили в Липецке и Волгограде — всего 15 рублей. А дороже всего символ Вербного воскресенья в Хабаровске — 140 рублей. Отметим, что за последние две недели вербой на «Юле» стали интересоваться в 6 раз чаще. На сайте при этом более распространена продажа оптом, а не в розницу.
Напомним, что уже в грядущее воскресенье православные будут отмечать Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресение — праздник, предшествующий Пасхе и завершающий Великий Пост. Уже следующая неделя будет «страстной». Христиане отмечают этот день, вспоминая о торжественном въезде в Иерусалим Иисуса Христа.
Хорошие новости: последние новости
Челябинцы голосуют, чтобы город получил 9 000 бесплатных деревьев В Челябинске стали расплачиваться купюрами номиналом 200 и 2000 рублей Челябинцы запустили сотни шаров в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек135
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию582
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»38
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ352
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом121
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:50
Космическую ракету напечатают на 3D принтере
Наука и техника
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение