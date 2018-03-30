Челябинск вошел в пятерку городов с самой дешевой вербой 

В преддверии Вербного воскресения аналитики «Юлы» проанализировали стоимость вербы по стране. Оказалось, что в Челябинске едва ли не самая дешевая верба: в общем рейтинге наш город занял четвертое место. Стоимость веточки составляет всего 25 рублей, что почти в два раза меньше среднего показателя по стране — 52 рубля.
— Вербу оптом можно купить в городе в среднем за 194 рубля, что на 40% ниже, чем в среднем по стране (326 рублей). Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербы в 2,5 раза выше и составляет в среднем 63 рубля, а оптовая — 471 рубль (на 59% выше), — сообщили аналитики «Юлы».
Самую низкую розничную цену на вербу обнаружили в Липецке и Волгограде — всего 15 рублей. А дороже всего символ Вербного воскресенья в Хабаровске — 140 рублей. Отметим, что за последние две недели вербой на «Юле» стали интересоваться в 6 раз чаще. На сайте при этом более распространена продажа оптом, а не в розницу.
Напомним, что уже в грядущее воскресенье православные будут отмечать Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресение — праздник, предшествующий Пасхе и завершающий Великий Пост. Уже следующая неделя будет «страстной». Христиане отмечают этот день, вспоминая о торжественном въезде в Иерусалим Иисуса Христа.