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В Крыму ввели новую систему контроля за федеральной целевой программой
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В Крыму ввели новую систему контроля за федеральной целевой программой 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. В Крыму введена новая многоуровневая система контроля по реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова до 2020 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день введена новая многоуровневая система контроля и управления ФЦП. Это позволит значительно повысить ответственность подрядчиков и эффективность использования средств", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.
По его словам, в этом году на реализацию мероприятий ФЦП запланировано около 75 миллиардов рублей.
"Начнутся проектно-изыскательские работы по 43 новым объектам. Строительно-монтажные работы будут проводиться по 122 объектам. Планируется ввод в эксплуатацию 39 объектов", — подчеркнул Аксенов.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — 825,4 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 779,762 миллиарда рублей, бюджетов республики Крым и Севастополя — 15,344 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,298 миллиарда рублей.
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