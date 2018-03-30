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В Тюменском районе построят тротуаров на 130 миллионов рублей
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В Тюменском районе построят тротуаров на 130 миллионов рублей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Власти разыгрывают тендер на строительство тротуаров в Тюменском районе. На работы готовы выделить более 137 миллионов рублей. Подрядчику, максимально снизившему цену, предстоит обустроить 31,8 километра тротуаров.
— Деньги на строительство выделяют из бюджета Тюменского муниципального района. Работы подрядчик должен закончить до 15 октября этого года, — указано на сайте госзакокупок.
В Боровском и Каскаринском образованиях строители сделают примерно по 3,5 километра тротуаров, в Московском — более 9 километров, а в Червишевском — более 15 километров.
В рамках дорожного строительства в районе в этом году проведут реконструкцию дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Трасса станет четырехполосной.
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