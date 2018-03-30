Самое любимое жилье не семейных покупателей: в Москве массово скупают апартаменты

Продажи апартаментов в Москве с начала этого года выросли в 1,7 раза. Для сравнения, продажи квартир за это время также увеличились, но не столь значительно — на 68%, подсчитали эксперты Est-a-Tet.

Растущему интересу покупателей к апартаментам в значительной степени способствуют сами строители. На протяжение последних трех лет предложение такого типа жилья, по данным системы bnMAP.pro, стабильно растет. К примеру, в марте 2017г. количество корпусов на экспозиции выросло по сравнению с мартом 2016 года на 31%, а в марте 2018 года показатель увеличился еще на 17% в годовом сопоставлении.

"В прошлом году продажи апартаментов в Москве выросли на 24%, — комментирует коммерческий директор ФСК "Лидер " Ольга Тумайкина . — В области благодаря запуску новых проектов продажи в этом сегменте увеличились в 5 раз. Таким образом, продажи апартаментов растут быстрее жилья в 1,4 раза по рынку Московского региона".

В целом, по данным Est-a-Tet, на апартаменты приходится примерно 19,8% от общего объема предложения на столичном первичном рынке. Общая площадь выставленных на продажу лотов такого типа — 638,7 тыс. кв. м. На рынке экспонируется 110 проектов с апартаментами, год назад их было 106.

Непосредственно в 2018 году в реализацию вышло 4 новых проекта и 2 корпуса в составе уже реализующихся проектов. Также в этом году ожидается начало продаж в таких апарт-комплексах, как Only, Balchug Viewpoint, "Барбарис", "Пресня Сити" и др. Кроме того, будут сданы корпуса Александровский и Екатерининский в МФК "Царская площадь" и др.

Примечательно, что несмотря на хорошие продажи апартаментов, доля этого формата в общем объеме сделок в последнее время невелика и за последнее время даже снизилась. Если три года назад с жильем такого типа проходило около 30-35% всех сделок, то сейчас показатель снизился до 10%.

Такой парадокс — снижение доли сделок с апартаментами при одновременном увеличении продаж — можно просто объяснить: продажи апартаментов растут в первую очередь в низком ценовом сегменте. Наибольшим спросом пользуются апартаменты массового сегмента, на которые приходится почти половина продаваемых площадей.

Подтверждением этого служит тот факт, что самыми часто продаваемыми апартаментами являются лоты малого формата — студий и однокомнатные квартиры с незначительным присутствием объектов с двумя или тремя комнатами, следует из данных bnMAP.pro.

Благодаря тому, что на апартаменты распространяются менее жесткие правила ввода в эксплуатацию, цена такой недвижимости на 15-20% ниже по сравнению с полноценным в правовом смысле жильем, подчеркивают эксперты. Средняя стоимость квадратного метра апартаментов в комфорт-классе сейчас составляет около 155 тыс. рублей.

"Объем сделок растёт, что объясняется как большей доступностью апартаментов по сравнению с квартирами, так и ожиданиями, связанными с принятием закона, в рамках которого предполагается приравнять апартаменты гостиничного типа к квартирам. Эти изменения коснутся, в том числе, налоговой нагрузки и величины коммунальных платежей для владельцев данного формата недвижимости", — указывает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

По словам эксперта, апартаменты чаще всего приобретаются либо как будущее жилье для детей, либо для проживания будущих студентов, либо вследствие развода, когда покупатель по каким-то причинам не может приобрести обычную квартиру.

Часто покупатели апартаментов — это молодые люди и представители среднего возраста, не обременённые детьми, либо семьи с взрослыми детьми, имеющие постоянную регистрацию в Москве, Подмосковье , отмечает директор по продукту девелоперской группы "Сити-XXI век" Мария Могилевцева-Головина.

Клиентов из всех этих категорий не смущает отсутствие возможности зарегистрироваться в апартаментах и в полной мере пользоваться социальными объектами (поликлиники, школы, детские сады и пр.). Для них большее значение имеет фактор сниженной цены и возможность удобного расположения апартаментов относительно мест работы/ учёбы, зон концентрации торгово-деловой и развлекательно-досуговой инфраструктуры.

Впрочем, уже в среднесрочной перспективе правовой статус апартаментов может измениться, и их владельцы все-же могут получить возможность использовать свое жилье для прописки. В конце прошлого года Минстрой РФ разработал законопроект, позволяющий приравнять апартаменты к жилым помещениям.

На этом фоне интерес к апартаментам вырос не только у конечных покупателей, но и со стороны частных инвесторов. По оценкам председателя совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирины Добрахотовой, 12% покупателей апартаментов приобретают их для инвестиционных целей.

"В Москве разница между минимальным бюджетом покупки квартиры и апартамента в одной и той же локации и примерно одинаковой площади достигает почти миллиона рублей. Этот перевес является важным критерием для инвесторов, которые в расчете на возможное урегулирование правовых моментов пока приобретают апартаменты для сдачи в аренду", — поясняет она.

По оценкам Марии Могилевцевой-Головиной "Сити-XXI век", доля инвестиционных покупок в общем объеме спроса несколько ниже и не превышает 10%.

"Первые проекты апартаментных комплексов были переоформлены в жилые буквально во второй половине 2017 года. Поэтому говорить о массовом сегменте частных инвесторов, приобретающих апартаменты в расчёте на последующее изменение их юридического статуса, пока еще преждевременно", — уточняет она.

Впрочем, по словам эксперта, сейчас имеются все предпосылки того, что со временем доля покупателей-инвесторов будет увеличиваться, а возможность перевода апартаментов в жильё станет еще одним фактором при принятии решения о приобретении в пользу именно этого сегмента недвижимости