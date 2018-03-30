Летом на юге Москвы откроют новый детский сад

В июне 2018 года в ЮАО, рядом с жилым кварталом на улице Речников, появится новый детский сад на 220 мест. Инвестор построит его за свой счет и передаст на баланс городу, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. «Завершение строительства нового детского сада позволит увеличить обеспеченность жителей района объектами социальной инфраструктуры», — отметил Тимофеев. Жилой квартал, в составе которого строится детский сад, строится на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинского затона. Ранее на территории площадью 29 га располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. Согласно проекту редевелопмента промзоны, на данной территории инвестором предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1646 машино-мест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов будут расположены объекты торговли и бытового назначения. Кроме того, в рамках реализации проекта, за счет средств инвестора, будет благоустроена часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.. Новый детский сад появится в ЮАО летом 2018 года. Детский сад на 220 мест, построенный за счет средств инвестора планируется передать городу летом 2018 года. Детский сад на 220 мест, построенный за счет средств инвестора в рамках реализации проекта жилого квартала на ул. Речников, вл. 7, планируется передать городу летом 2018 года. Об этом сообщил Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По словам Председателя Комитета, завершение строительства детского сада для 220 детей и его ввод в эксплуатацию запланирован на июнь, после чего инвестор сможет передать объект на баланс города. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в рамках реализации проекта жилого квартала «Ривер Парк», расположенного на улице Речников, вл. 7. «Завершение строительства нового детского сада позволит увеличить обеспеченность жителей района объектами социальной инфраструктуры», — отметил Константин Тимофеев. Реализация проекта жилого квартала «Ривер Парк» осуществляется на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинского затона. Согласно проекту редевелопмента промзоны, на данной территории инвестором предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1 646 машино-мест, офисно-делового центра. Строительство жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию 6 жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машино-мест. В апреле 2018 года планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса № 5,6,7. Также в марте этого года застройщик объекта — компания ООО «Речников Инвест», получила разрешение на строительство и приступила к возведению общеобразовательной школы, которая после ввода в эксплуатацию будет передана на баланс города. Детский сад на 220 мест откроют этим летом на юге столицы. На юге столицы завершается строительство детского сада на 220 мест. Ввод в эксплуатацию запланирован на июнь. Строительство велось в составе жилого квартала «Ривер Парк» на средства инвестора, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста. Учреждение располагается на улице Речников, владение 7, на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинский Затон. По соседству построят школу, разрешение на строительство компания— застройщик ООО «Речников Инвест» уже получила. В новом квартале возведут 10 жилых домов и офисно-деловой центр. Также там появятся отдельностоящие и подземные паркинги на 1,6 тысячи машино-мест. Строительство ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 году в эксплуатацию ввели шесть жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 машино-мест и отдельностоящий паркинг на 530 машино-мест. В апреле 2018 года будут сданы три дома третьей очереди. Также инвестор благоустроит часть набережной вблизи жилого квартала.. Строительство нового детсада в составе ЖК «Ривер Парк» в Москве планируют завершить летом. Детский сад на 220 мест, который возведут в Москве за счет средств инвестора в рамках реализации проекта жилого квартала «Ривер Парк» на улице Речников, планируют передать городу летом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста. Ранее на территории площадью 29 гектаров располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. Здесь предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1646 машино-мест, офисно-делового центра. «Завершение строительства детского сада для 220 детей и его ввод в эксплуатацию запланирован на июнь, после чего инвестор сможет передать объект на баланс города. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в рамках реализации проекта жилого квартала „Ривер Парк“, расположенного на улице Речников, владение 7», — говорится в сообщении. Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, завершение строительства нового детского сада позволит увеличить обеспеченность жителей района объектами социальной инфраструктуры. В период с 2016 по 2017 годы были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очередей проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машино-мест. В апреле 2018 года планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса №№ 5,6,7. «Также в марте этого года застройщик объекта — компания ООО „Речников Инвест“, получила разрешение на строительство и приступила к возведению общеобразовательной школы, которая после ввода в эксплуатацию будет передана на баланс города», — подчеркивается в материале. Инвестор построил детский сад в Нагатинском затоне. Детский сад на 220 мест, построенный за счет инвестора на юге столицы, планируется передать городу летом, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Садик возвели в жилом квартале «Ривер Парк» на ул. Речников в районе Нагатинский затон. Его ввод намечен на июнь. «Новый детский сад позволит увеличить обеспеченность жителей района объектами социальной инфраструктуры», — сказал К. Тимофеев. Жилой квартал «Ривер Парк» строится в бывшей промзоне, на месте Московского судостроительного и судоремонтного завода. Здесь появятся 10 жилых домов, детский сад на 220 мест, школа на 550 мест, отдельно стоящие и подземные паркинги на 1646 машин, офисно-деловой центр. На первых этажах домов будут расположены объекты торговли и бытового назначения. С 2016 по 2017 год сданы шесть новостроек первой и второй очередей, а также подземный паркинг на 190 мест и отдельно стоящий паркинг на 530 мест. В апреле этого года планируется ввести три дома третьей очереди — корпуса 5, 6, 7. В марте застройщик получил разрешение на строительство школы и приступил к работам. Она также будет передана на баланс города. Кроме того, инвестор благоустроит часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.. Строительство детского сада на 220 мест в Нагатинском Затоне могут завершить в июне. Новый детский сад появится на юге столицы летом 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). «Детский сад на 220 мест, построенный за счет средств инвестора в рамках реализации проекта жилого квартала на ул. Речников, вл. 7, планируется передать городу летом 2018 г. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в рамках реализации проекта жилого квартала „Ривер Парк“, расположенного на ул. Речников, вл. 7. Завершение строительства нового детского сада позволит увеличить обеспеченность жителей района объектами социальной инфраструктуры», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константин Тимофеева. Уточняется, что завершение строительства детского сада для 220 детей и его ввод в эксплуатацию запланирован на июнь, после чего инвестор сможет передать объект на баланс города. По словам председателя комитета, реализация проекта жилого квартала «Ривер Парк» осуществляется на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинский Затон. Согласно проекту редевелопмента промзоны, на данной территории инвестором предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1 тыс. 646 машино-мест, офисно-делового центра. В период с 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машино-мест. В апреле 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса № 5, 6, 7. Новый детский сад появится на юге столицы летом 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). Строительство и ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в рамках реализации проекта жилого квартала расположенного на ул. Завершение строительства нового детского сада позволит увеличить обеспеченность жителей района объектами социальной инфраструктуры, — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константин Тимофеева. Фото взято: https://1tulatv.ru/sites/default/files/otkrytie-detskih-sadov.jpg

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