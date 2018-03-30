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ТЦ «Чкалов» продают за 606 млн на сайте бесплатных объявлений
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ТЦ «Чкалов» продают за 606 млн на сайте бесплатных объявлений 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
ТЦ «Чкалов» продают за 606 млн на сайте бесплатных объявленийНа сайте бесплатных объявлений Avito вчера появилось объявление о продаже ТЦ «Чкалов».
Собственники бизнеса хотят выручить за пятиэтажное здание ТЦ сумму, чуть более 606 млн рублей. Как отмечается в объявлении, здание было построено в 2011 году, оснащено всеми необходимыми техническими системами.
Среди арендаторов торгового центра такие крупные ритэйлоры, как СПАР, «Читай-город», «Обувная Лига». Земельный участок под зданием также находится в собственности. Примечательно, что вчера на сайте Avito, были размещены объявления о сдаче в аренду торговых площадей в продаваемом ТЦ. Стоимость ежемесячной аренды — 1 500 рублей за кв.м.
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