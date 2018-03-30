ТЦ «Чкалов» продают за 606 млн на сайте бесплатных объявлений

ТЦ «Чкалов» продают за 606 млн на сайте бесплатных объявленийНа сайте бесплатных объявлений Avito вчера появилось объявление о продаже ТЦ «Чкалов».

Собственники бизнеса хотят выручить за пятиэтажное здание ТЦ сумму, чуть более 606 млн рублей. Как отмечается в объявлении, здание было построено в 2011 году, оснащено всеми необходимыми техническими системами.

Среди арендаторов торгового центра такие крупные ритэйлоры, как СПАР, «Читай-город», «Обувная Лига». Земельный участок под зданием также находится в собственности. Примечательно, что вчера на сайте Avito, были размещены объявления о сдаче в аренду торговых площадей в продаваемом ТЦ. Стоимость ежемесячной аренды — 1 500 рублей за кв.м.