Двухэтажное здание с земельным участком на ул. Тверская выставили на электронный аукцион

Тверская выставили на электронный аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Нового собственника здания с земельным участком на ул. Тверская в пяти минутах от метро «Охотный ряд» определит электронный аукцион.

Объект продажи находится в собственности Москвы », — говорится в сообщении.

Двухэтажное здание имеет площадь 553 кв. м. Оно оборудовано водопроводом, центральным отоплением, канализацией, водоснабжением. Рядом с ним находится земельный участок площадью 324 кв. м.

«Объект продажи имеет уникальную локацию — расположен в Тверском районе, соседствует с памятниками архитектуры, бизнес-центрами, находится в непосредственной близости от активного пешеходного трафика. Объект имеет свободное назначение, он выставлен на торги без обременений. Начальная стоимость здания вместе с земельным участком составляет 42,5 млн руб.», — приводятся в материале слова руководителя департамента Геннадия Дегтева

Торги по объекту пройдут во второй половине мая.