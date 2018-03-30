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Двухэтажное здание с земельным участком на ул. Тверская выставили на электронный аукцион
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Двухэтажное здание с земельным участком на ул. Тверская выставили на электронный аукцион 

Агентство «Москва» 1 час назад
Тверская выставили на электронный аукцион. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.
«Нового собственника здания с земельным участком на ул. Тверская в пяти минутах от метро «Охотный ряд» определит электронный аукцион.
Объект продажи находится в собственности Москвы», — говорится в сообщении.
Двухэтажное здание имеет площадь 553 кв. м. Оно оборудовано водопроводом, центральным отоплением, канализацией, водоснабжением. Рядом с ним находится земельный участок площадью 324 кв. м.
«Объект продажи имеет уникальную локацию — расположен в Тверском районе, соседствует с памятниками архитектуры, бизнес-центрами, находится в непосредственной близости от активного пешеходного трафика. Объект имеет свободное назначение, он выставлен на торги без обременений. Начальная стоимость здания вместе с земельным участком составляет 42,5 млн руб.», — приводятся в материале слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.
Торги по объекту пройдут во второй половине мая.
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