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Завершено строительство жилого комплекса с подземной парковкой и детским садом в Перово
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Завершено строительство жилого комплекса с подземной парковкой и детским садом в Перово 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Фото: Комитет государственного строительного надзора города Москвы
Завершено строительство многофункционального комплекса в Перово, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.
«Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального здания с жилыми и нежилыми помещениями с подземной парковкой на востоке Москвы по адресу: шоссе Энтузиастов, вл. 88. Современная постройка максимально интегрирована в природный ландшафт, в непосредственной близости расположены лесные массивы Измайловского и Терлецкого парков», — приводятся в сообщении слова председателя комитета государственного строительного надзора Москвы Олега Антосенко.
Уточняется, что согласно проекту комплекс состоит из трех высотных жилых корпусов на общей стилобатной части в 1-2 этажа, в которой размещаются встроено-пристроенный детский сад, а также арендные помещения свободного назначения с изолированными входами. Общая площадь жилой части — 30 тыс. 821 кв. м, всего в комплексе 508 квартир. На территории комплекса реализована концепция «двор без машин» и «единое лобби»: подъезд во внутреннее пространство комплекса предусмотрена только для машин спецтранспорта, вся территория на уровне земли запроектирована как единая пешеходная зона. Вся прилегающая территория, входные группы приспособлены для маломобильных групп граждан.
Застройщиком объекта выступало ООО «Стройинвестпроект», техническим заказчиком — АО «МР Групп», генеральным подрядчиком — АО «СУ-10 Фундаментстрой».
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