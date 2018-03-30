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В Краснодаре восстановили квартиру Виталия Фурсы
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В Краснодаре восстановили квартиру Виталия Фурсы 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Завершен восстановительный ремонт в квартире легендарного игрока «Кубани» Виталия Фурсы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Работа шла на деньги, собранные на специально созданный благотворительный расчетный счет.
В квартире сделан ремонт, настелены полы, установлены натяжные потолки, новые окна, в ванной уложена плитка, утеплен балкон. Полностью заменены инженерные коммуникации: сантехника, водопровод, отопление, канализация. Кроме того, установлены кухонный гарнитур и холодильник, завезены два телевизора, заказаны диван и кресла.
«Не ожидал, что откликнется так много людей», — цитирует Виталия Фурсу пресс-служба администрации. — «Среди них — не только ветераны спорта, но и много молодежи, тех, кто пришел в „Кубань“ уже после моего ухода. Большое всем спасибо».
Напомним, 11 января 2018 г. в квартире ветерана спорта произошел пожар, тогда погибла жена Виталия Иллиодоровича. А жильё сильно пострадала.
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