В Краснодаре восстановили квартиру Виталия Фурсы

Завершен восстановительный ремонт в квартире легендарного игрока «Кубани» Виталия Фурсы , сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Работа шла на деньги, собранные на специально созданный благотворительный расчетный счет.

В квартире сделан ремонт, настелены полы, установлены натяжные потолки, новые окна, в ванной уложена плитка, утеплен балкон. Полностью заменены инженерные коммуникации: сантехника, водопровод, отопление, канализация. Кроме того, установлены кухонный гарнитур и холодильник, завезены два телевизора, заказаны диван и кресла.

«Не ожидал, что откликнется так много людей», — цитирует Виталия Фурсу пресс-служба администрации. — «Среди них — не только ветераны спорта, но и много молодежи, тех, кто пришел в „Кубань“ уже после моего ухода. Большое всем спасибо».

Напомним, 11 января 2018 г. в квартире ветерана спорта произошел пожар, тогда погибла жена Виталия Иллиодоровича. А жильё сильно пострадала.