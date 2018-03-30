Застройщика «Октавы» уличили в нарушении закона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта, ФедералПресс . Договоры долевого строительства компании «СМ-Строй52», которая возводит жилой комлекс «Октава» на улице Глеба Успенского в Нижнем Новгороде, не отвечают требованиям законодательства.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, договоры содердат условия, которые запрещают проводить перепланировку до момента регистрации прав собственности, однако по закону, уже после уже после передачи обхекта строительств аникаких запретов со стороны девелоперской фирмы быть не может. К тому же и гарантийный срок исчисляется именно со дня передачи объекта. Компанию обязали устранить все нарушения.

Ранее сообщалось о том, что богородская прокуратура выявила нарушения законодательства ООО «ЭкоГрад» (ЖК «Окский берег») в сфере долевого строительства.

Проверка установила, что в договоры включены положения, ограничивающие правомочия дольщика на уступку прав и обязанностей по договору необходимостью получения согласия застройщика во всех случаях такой уступки.