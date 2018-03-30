Ещё
Ввод многоквартирных домов застройщиками в Республике Хакасия за январь-февраль 2018 года вырос на 80,0% (графики)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ввод многоквартирных домов застройщиками в Республике Хакасия за январь-февраль 2018 года вырос на 80,0% (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
За январь-февраль 2018 года ввод многоквартирных домов застройщиками в Республике Хакасия составил 14,4 тыс. м2, что на 80,0% или на 6,4 тыс. м2 больше аналогичного значения за тот же период 2017 года. По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь-февраль 2018 года Республика Хакасия занимает 48‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов за указанный период — 23‑е место, по динамике относительного прироста — 9‑е место. В феврале 2018 года в Республике Хакасия застройщиками введено 8,9 тыс. м² многоквартирных домов, что на 12,7% или на 1,0 тыс. м² больше аналогичного значения за тот же период 2017 года. Опережение темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в Республике Хакасия шестой месяц подряд. По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за февраль 2018 года Республика Хакасия занимает 39‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года — 31‑е место, по динамике относительного прироста — 25‑е место. За январь-февраль 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Республике Хакасия составила 36,3%, что на 23,0 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. По этому показателю Республика Хакасия занимает 33‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. В феврале 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Республике Хакасия составила 40,3%, что на 33,6 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. По этому показателю Республика Хакасия занимает 26‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов.
Единый реестр застройщиков: последние новости
На Кубани инвесторы, достраивающие долевые долгострои, смогут получать участки без торгов Объекты AVA Group будут достраивать другие застройщики Дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк» против СК ПРОМИНСТРАХ: на кону многомиллионные страховые выплаты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек117
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию580
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»42
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ348
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом120
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:50
Космическую ракету напечатают на 3D принтере
Наука и техника
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение