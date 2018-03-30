Ввод многоквартирных домов застройщиками в Республике Хакасия за январь-февраль 2018 года вырос на 80,0% (графики) 

За январь-февраль 2018 года ввод многоквартирных домов застройщиками в Республике Хакасия составил 14,4 тыс. м2, что на 80,0% или на 6,4 тыс. м2 больше аналогичного значения за тот же период 2017 года. По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь-февраль 2018 года Республика Хакасия занимает 48‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов за указанный период — 23‑е место, по динамике относительного прироста — 9‑е место. В феврале 2018 года в Республике Хакасия застройщиками введено 8,9 тыс. м² многоквартирных домов, что на 12,7% или на 1,0 тыс. м² больше аналогичного значения за тот же период 2017 года. Опережение темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в Республике Хакасия шестой месяц подряд. По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за февраль 2018 года Республика Хакасия занимает 39‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года — 31‑е место, по динамике относительного прироста — 25‑е место. За январь-февраль 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Республике Хакасия составила 36,3%, что на 23,0 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. По этому показателю Республика Хакасия занимает 33‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов. В феврале 2018 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Республике Хакасия составила 40,3%, что на 33,6 п.п. меньше аналогичного значения за тот же период 2017 года. По этому показателю Республика Хакасия занимает 26‑е место в Российской Федерации среди 85‑ти регионов.