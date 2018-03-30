Деньги на автодороги могут привлечь за счет освоения придорожных земель

МОСКВА , 29 мар — РИА Недвижимость. Инвестиции в российские автодороги могут сделать более привлекательными за счет освоения придорожных территорий, говорится в поручениях президента Владимира Путина , опубликованных на сайте Кремля.

Президент поручил правительству совместно с властями регионов до конца октября разработать механизмы «повышения привлекательности проектов развития автомобильных дорог за счет освоения придорожных территорий», говорится в тексте.

В целях развития автомобильных дорог правительству и регионам также поручено обеспечить использование новых стандартов, материалов и технологий — для повышения качества работ и снижения стоимости контрактов жизненного цикла в дорожной деятельности, говорится в документе.