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Деньги на автодороги могут привлечь за счет освоения придорожных земель
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Деньги на автодороги могут привлечь за счет освоения придорожных земель 

РИА Недвижимость 28 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Инвестиции в российские автодороги могут сделать более привлекательными за счет освоения придорожных территорий, говорится в поручениях президента Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.
Президент поручил правительству совместно с властями регионов до конца октября разработать механизмы «повышения привлекательности проектов развития автомобильных дорог за счет освоения придорожных территорий», говорится в тексте.
В целях развития автомобильных дорог правительству и регионам также поручено обеспечить использование новых стандартов, материалов и технологий — для повышения качества работ и снижения стоимости контрактов жизненного цикла в дорожной деятельности, говорится в документе.
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