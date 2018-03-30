Строительство детского сада на 220 мест в Нагатинском Затоне могут завершить в июне

Новый детский сад появится на юге столицы летом 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Детский сад на 220 мест, построенный за счет средств инвестора в рамках реализации проекта жилого квартала на ул. Речников, вл. 7, планируется передать городу летом 2018 г. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в рамках реализации проекта жилого квартала «Ривер Парк», расположенного на ул. Речников, вл. 7. Завершение строительства нового детского сада позволит увеличить обеспеченность жителей района объектами социальной инфраструктуры», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константин Тимофеева.

Уточняется, что завершение строительства детского сада для 220 детей и его ввод в эксплуатацию запланирован на июнь, после чего инвестор сможет передать объект на баланс города.

По словам председателя комитета, реализация проекта жилого квартала «Ривер Парк» осуществляется на участке бывшей промышленной зоны в районе Нагатинский Затон. Ранее на территории площадью 29 га располагался Московский судостроительный и судоремонтный завод. Согласно проекту редевелопмента промзоны, на данной территории инвестором предусмотрено строительство 10 жилых домов, детского сада на 220 мест, школы на 550 мест, отдельностоящих и подземных паркингов на 1 тыс. 646 машино-мест, офисно-делового центра. На первых этажах жилых домов будут расположены объекты торговли и бытового назначения.

Строительство жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию шесть жилых домов первой и второй очереди проекта, а также подземный паркинг на 190 и отдельностоящий паркинг на 530 машино-мест. В апреле 2018 г. планируется ввести в эксплуатацию три дома третьей очереди — корпуса № 5, 6, 7. Также в марте этого года застройщик объекта — компания ООО «Речников Инвест», получила разрешение на строительство и приступила к возведению общеобразовательной школы, которая после ввода в эксплуатацию будет передана на баланс города. Кроме того, в рамках реализации проекта, за счет средств инвестора, будет благоустроена часть набережной, расположенной вблизи жилого квартала.