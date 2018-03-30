Аналитики посчитали, сколько екатеринбуржцы переплачивают за мебель

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 апреля, ФедералПресс . Аналитики проанализировали квартиры, которые выставлены на продажу вместе с мебелью и те, которые продаются без нее. Руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая рассказала, что квартиры с мебелью в основном продают владельцы дешевых и дорогих квартир, а не квартир средней стоимости.

«Зачастую собственники недорогих квартир просто не хотят забирать старую мебель и тратиться на её транспортировку, а владельцы дорогой недвижимости, как правило, переезжая в новое жилье, создают новый дизайн проект, под который старая обстановка просто не подходит», — сообщает Сидлецкая.

В среднем квартира с мебелью в Екатеринбурге обойдется на 15% дороже, чем без нее. Средняя цена меблированной квартиры 83,3 тыс. рублей, а без мебели — 72,1 тыс. руб за «квадрат» Средняя цена квартиры с мебелью составляет 5 млн рублей, без нее — 4,14 миллиона.

Сейчас самая дорогая квартира с мебелью продается за 99,5 миллионов в ЖК «Антарес», это на 4 миллиона дороже, чем роскошная квартира, которая продается с креслом президента. Самая дешевая квартира с мебелью находится на ЖБИ и стоит 1,15 миллионов.