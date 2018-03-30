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На пожаре в Магадане пострадали ребенок и двое взрослых
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Минобороны показало испытания "Сармата"

На пожаре в Магадане пострадали ребенок и двое взрослых 

Вести.Ru 1 час назад
Пожар в квартире на третьем этаже жилого дома Магадана потушен. Из окон квартиры в доме на Набережной улице валил густой черный дым. От огня пострадали ребенок и двое взрослых.
Очаг возгорания был на кухне квартиры, сообщает "Интерфакс". К ликвидации огня были привлечены 22 пожарных и 5 машин.
Внимание к пожарной безопасности усилено по всей России после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Здесь погибли 64 человека, при этом 41 из них — дети. После пожара проходят проверки торговых центров по стране. Результаты неутешительны: например, почти все торговые центры Камчатки не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
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