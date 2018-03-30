В Уфе сирота-инвалид почти 30 лет ждала законную квартиру

Сирота-инвалид из Уфы почти 30 лет ожидала положенную квартиру, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Заявительница с рождения осталась без попечения родителей и воспитывалась в детском доме. С детства она страдала ДЦП и эпилепсией и впоследствии ей признали инвалидом 3 группы.

В 1989 году девушка исполнилось 18 лет, и она встала на учёт в местной администрации как сирота, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Однако из-за утери некоторых документов чиновники перевели её в обычную очередь на получение жилья.

Прокуратура Орджоникидзевского района города провела проверку по обращению 49-летней уфимки о нарушении её жилищных прав и обратилась в суд.

Сейчас женщине предоставлена однокомнатная квартира в Кировском районе города.