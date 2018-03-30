Уфимка 28 лет ждала квартиру от администрации

Жительница Уфы простояла в очереди на квартиру 28 лет, и прождала бы до самой пенсии, если бы не вмешались прокуроры.

49-летняя женщина рассказала прокурорам, что встала в очередь в администрации Орджоникидзевского района еще в 1989 году. Ей должны были сразу дать жилье, так как она была сиротой и инвалидом третьей группы, страдала ДЦП и эпилепсией. Но квартиру не выделили, и девушка осталась бы на улице, если бы работодатель тогда не выделил комнату в общежитии, которую уфимка потом приватизировала.

Уфимка все это время ютилась в крохотной комнате вместе с сыном, не надеясь получить новую жилплощадь.

— Оказалось, что чиновники давным-давно потеряли ряд документов о ее сиротстве и инвалидности и поставили женщину в обычную очередь на жилье. По обращению женщины была проведена проверка, через суд прокуратура защитила ее права, — пояснили в ведомстве.

Уфимке уже сейчас дали новую квартиру в Кировском районе Уфы.