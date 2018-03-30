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Омские пожарные спасли из задымлённой квартиры двух человек
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Омские пожарные спасли из задымлённой квартиры двух человек 

АиФ-Омск 18 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Накануне вечером, 29 марта, в Центральном округе Омска произошёл пожар. В однокомнатной квартире загорелся балкон. Два человека оказались в задымлённой квартире и не могли самостоятельно выбраться, их вывели прибывшие на место ЧП пожарные.
Пожар потушили быстро, за несколько минут. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
Для тушения пожара были задействованы 2 пожарных автомобиля, 12 пожарных. Работало 2 звена газодымозащитной службы.
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