Омские пожарные спасли из задымлённой квартиры двух человек

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Накануне вечером, 29 марта, в Центральном округе Омска произошёл пожар. В однокомнатной квартире загорелся балкон. Два человека оказались в задымлённой квартире и не могли самостоятельно выбраться, их вывели прибывшие на место ЧП пожарные. Пожар потушили быстро, за несколько минут. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Для тушения пожара были задействованы 2 пожарных автомобиля, 12 пожарных. Работало 2 звена газодымозащитной службы.