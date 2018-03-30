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Самая дорогая квартира в Челябинске стоит 18 млн рублей
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Самая дорогая квартира в Челябинске стоит 18 млн рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Риелторы нашли самую дорогую квартиру в Челябинске, выставленную на продажу. Её стоимость равна 18 млн рублей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Такое шикарное жильё аналитики нашли, когда сравнили цены на квартиры, выставленные на продажу с мебелью и без неё. Оказалось, что средняя стоимость меблированной квартиры в Челябинске составляет 2,33 млн рублей, то есть 43,1 тыс. рублей за 1 кв. метр. При этом покупка пустой квартиры в мегаполисе обойдётся на 9,4% меньше.
«Зачастую собственники недорогих квартир просто не хотят забирать старую мебель и тратиться на её транспортировку, а владельцы дорогой недвижимости, как правило, переезжая в новое жилье, создают новый дизайн-проект, под который старая обстановка просто не подходит», — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Обеим категориям продавцов ненужная мебель даёт возможность накинуть цену». И вот выяснилось, что самая дорогая квартира в Челябинске, в стоимость которой включена вся мебель, сейчас продаётся в ЖК «Западный луч». Собственник просит за неё 18 млн рублей. Квартира площадью 115 кв. метров расположена на 25 этаже. Она оборудована системой «Умный дом» и «Умный туалет». Примечательно, что одна из самых дешёвых однокомнатных меблированных квартир города находится в районе больницы ЧКПЗ. Жильё в 14 кв. метров стоит 600 тыс. рублей.
Напомним, ранее риелторы нашли самые фешенебельные коттеджи под Челябинском.
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