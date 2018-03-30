Аналитики выяснили, насколько дороже челябинцы продают меблированные квартиры 

В среднем меблированная квартира в Челябинске стоит 2,33 миллиона рублей. Это на 9,4% больше, чем цена обычной квартиры — 2,13 миллиона рублей. Это выяснили аналитики портала N1.ru, сравнив цены выставленных на продажу квартир. Средняя стоимость одного квадратного метра в жилье с мебелью во всех районах города — 43,1 тысячи рублей. Среди меблированных квартир самую большую долю составляют двухкомнатные — 40%, однокомнатных продается 36% от общего объёма, а трёшек — 23,6%. — Наибольшая доля квартир с мебелью встречается в двух полярных сегментах — дешёвых и дорогих, — рассказала руководитель пресс-службы N1.ru Анастасия Гринёва. — Зачастую собственники недорогих квартир просто не хотят забирать старую мебель и тратиться на её транспортировку, а владельцы дорогой недвижимости, как правило, переезжая в новое жилье, создают новый дизайн проект, под который старая обстановка просто не подходит. — Обоим категориям продавцов ненужная мебель даёт возможность накинуть сверху за, так называемое, «заходи и живи». Самая дорогая квартира, в стоимость которой включена вся мебель, продаётся сейчас в ЖК «Западный луч» за 18 миллионов рублей. Одна из самых дешёвых однокомнатных меблированных квартир города находится в районе больницы ЧКПЗ. Эта малосемейка площадью 14 квадратных метров стоит 600 тысяч рублей. Доли квартир с мебелью в продаже по районам, Челябинск
Район
Март 2017 года
Март 2018 года
Калининский
19%
20%
Курчатовский
26,4%
23,4%
Ленинский
9,7%
10%
Металлургический
7,6%
7,9%
Советский
7,6%
10,7%
Тракторозаводский
11,8%
8,7%
Центральный
18,1%
19,2%
Самые маленькие квартиры на Урале продают за миллион рублей.