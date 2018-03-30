СМИ: Аграрии РФ ждут острого дефицита вагонов

Российские аграрии могут уже через год столкнуться с дефицитом зерновозов: в 2019–2020 годах будет списана четверть парка вагонов, пишет в пятницу газета «Коммерсант»

Как следует из протокола совещания у замглавы Росжелдора Дмитрия Шпади от 15 марта, который есть у издания, в 2018 году списать надо 722 зерновоза из 40,8 тысячи единиц, а в 2019–2020 годах — уже 10,6 тысячи вагонов.

Из статистики, представленной 26 февраля на совещании у главы ОАО РЖД Олега Белозерова , следует, что в 2019 году спишут 4,1 тысячи зерновозов (на конец года парк составит 36,3 тысячи штук), в 2020-м — 6,6 тысячи. По оценке РЖД, если к этому февралю дефицит зерновозов был 300 штук, то в 2019 году он составит 1,2 тысячи вагонов, а в 2020-м — 6,2 тысячи штук.

В Объединении вагоностроителей сообщили, что мощности всех заводов превышают 14 тысяч единиц. Источник газеты в правительстве говорит, что мощности по выпуску зерновозов в РФ — 10,25 тысячи единиц, реальные закупки на 2018 год — 5,5 тысячи штук. С начала года на сеть поступил 1181 вагон при списании 17 штук, добавляет он. В Минсельхозе полагают, что выбытие зерновозов не скажется негативно на вывозе зерна, так как мощности заводов в 5 тысяч вагонов в год позволят сохранить текущий уровень парка.

В РЖД отмечают, что нужно повышать эффективность перевозок, сокращать длительность погрузки-разгрузки, расширять элеваторы. «До 40% времени вагоны простаивают под погрузкой и выгрузкой», — говорят там, добавляя, что перевозки вырастут, если грузоотправители начнут работу по выходным. Вагоны стоят и в брошенных поездах на подходах к портам из-за заполнения складов и невыгрузки.

Но появление на рынке 10 тысяч новых зерновозов может резко увеличить цену перевозки. По данным РЖД, ставка предоставления зерновозов с февраля 2017 года по февраль 2018 года выросла с 1,2 тысячи до 1,67 тысячи рублей за вагон в сутки. К 2020 году прогнозируется рост лизинговых платежей с 1,3 тысячи до 1,7 тысячи рублей за вагон в сутки, что поднимет и тарифы на перевозки.