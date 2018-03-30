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На майдане в Набережных Челнах построят капитальный туалет за 14 млн рублей
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На майдане в Набережных Челнах построят капитальный туалет за 14 млн рублей 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Заказ на строительство общественного туалета на майдане парка Прибрежного размещен исполкомом Набережных Челнов. Цена проекта — более 14 миллионов рублей. В документации указано, что средства на строительство поступят из бюджета города. Построить предстоит капитальный объект с отоплением, где смогут одновременно находиться до 22 посетителей. Срок возведения туалета — конец 2018 года. Однако есть мнение, что установят строение уже к лету. Попытаются успеть к моменту, когда в районе майдана особенно много гуляющих.
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